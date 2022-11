Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 13.20 Uhr auf der Freiherr-vom-Stein-Straße ist ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist er von einer 61-jährigen Frau mit ihrem Pkw von rechts überholt worden. Diese habe gedacht, der 18-Jährige wolle die Straßenseite wechseln und sei deshalb zwischen ihm und am rechten Rand parkenden Autos durchgefahren. Währenddessen sei der Mann zurück nach rechts gefahren und am hinteren Stoßfänger des Pkws hängen geblieben. Beim anschließenden Sturz hat er sich Abschürfungen zugezogen. Der 18-Jährige habe den Unfallhergang anders dargestellt und angegeben, er sei mittig gefahren. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt.