Ein 72 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen auf der Ketscher Landstraße (K4250) bei Schwetzingen bei einem Unfall mit einem Auto ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann auf dem Radweg bei der Straße unterwegs gewesen; als der Radweg auf Höhe des Sportgeländes endete, habe er die Straße überqueren wollen und sei von einem in gleicher Richtung auf der Straße fahrenden Smart frontal erfasst worden. Er sei in den Gegenverkehr geschleudert worden und dort auf ein entgegenkommendes Auto geprallt. Der Smart sei ebenfalls auf die Gegenspur geraten und mit einem dritten Auto kollidiert.

Der 72-Jährige sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Zwei Autofahrer wurden leicht verletzt, sie kamen ambulant ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 16.000 Euro. Die Straße wurde für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt.