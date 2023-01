Eine 50-jährige Autofahrerin ist bereits am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der Wormser Landstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Schifferstadter Straße gefahren, als ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Wormser Landstraße in entgegengesetzter Richtung auf dem dortigen Fahrradweg unterwegs war. Auf Höhe der Einmündung der Auestraße mussten beide bei Rotlicht an einer Ampelanlage halten, teilte die Polizei am Montag weiter mit. Beide Lichtzeichenanlagen zeigten gleichzeitig wieder grün, heißt es. Der Radfahrer wollte nun den Einmündungsbereich auf dem Fahrradweg überqueren. Die 50-Jährige bog nach rechts in die Auestraße ab und übersah dabei den entgegenkommenden Radfahrer auf dem Fahrradweg, informieren die Beamten. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der Radfahrer am rechten Oberschenkel eine leichte Verletzung erlitt.