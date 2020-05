Ein 29-jähriger Radfahrer aus Speyer ist bei einem Unfall am Montag, 15.40 Uhr, in der Wormser Straße verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann unerlaubt auf dem Gehweg gefahren und von einer 20-jährigen Autofahrerin übersehen worden, die aus einer Grundstückseinfahrt kam. Beim Zusammenstoß sei der Radler gestürzt, habe Schürfwunden erlitten und über Schmerzen im rechten Bein geklagt. Der Rettungsdienst habe ihn daher in eine Klinik gebracht. „Während an dem Fahrrad kein Sachschaden festzustellen war, entstand an der Fahrzeugfront ein Schaden von circa 800 Euro“, so die Polizei.