Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele Kinder nutzen auch in der dunklen Jahreszeit das Fahrrad, um zur Schule zu kommen oder werden von ihren Eltern mit dem Zweirad in die Grundschule und in den Kindergarten begleitet. Aus der Sicht Betroffener ist dabei nicht das nasskalte Wetter das größte Problem, sondern die Verkehrssituation.

„Ich habe den Knall gehört, die Schmerzensrufe der Frau, und habe dann den Rettungswagen gerufen.“ Juliane Stadler ist Ersthelferin bei einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem