Die Stadt Speyer hat sich der UN-Initiative „Race to Zero“ angeschlossen, einer weltweiten Kampagne, die Städte, Regionen, Verbände, Firmen, Gesundheitseinrichtungen, Finanz- und Bildungsinstitute vereinigt. Die Beteiligten haben sich als gemeinsames Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 die Treibhausgas-Emissionen auf (netto) null zu reduzieren. „Ein großes Handlungsfeld ist der Umstieg auf erneuerbare Energien“, sagt Beigeordnete und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne). So sollen zum Jahr 2030 der benötigte Strombedarf und bis 2040 die verbrauchte Wärme in Speyer zu 100 Prozent regenerativ erzeugt werden. Speyer setze zudem auf die Förderung nachhaltiger Mobilität.

An „Race to Zero“ sind derzeit laut Stadt-Mitteilung 5230 Unternehmen, 67 Regionen, 1049 Städte, 1039 Bildungsinstitute, 441 Finanz- und 52 Gesundheitseinrichtungen beteiligt.