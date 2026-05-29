Die ersten Mieter ziehen in den Rabensteinerweg. Ein Blick in die neuen Wohnungen: barrierearm, vielfältig, modern. Die neuen Mieter freuen sich über Wohnen mit Domblick.

Vor rund zehn Jahren entstand die Idee, nun erhalten die ersten Mieter ihre Schlüssel: 110 Wohnungen entstehen im „Ludwigsgarten“-Projekt, 49 davon kaufte die Baugenossenschaft Speyer (GBS) dem Bauträger GeRo aus Rülzheim ab. Sie werden in den nächsten Wochen nach und nach bezogen. Mitte Juni zieht Regine Jahner-Reinhard in den Rabensteinerweg. Ihr überreichten beim feierlichen Vermietungsstart die GBS-Vorstände Oliver Pastor und Bernd Reif einen symbolischen – und selbstverständlich auch ihren echten Schlüssel.

Am 18. Juni kommt der Umzugswagen. Dann geht es für Regine Jahner-Reinhard, ihren Mann und die 14-jährige Hündin Lola in ihre „hoffentlich letzte Wohnung“. Sie lebten zuletzt in privat vermieteten Wohnungen. Durch die GBS erwartet die 62-Jährige Stadt-Mitarbeiterin nun mehr Sicherheit – einerseits durch nur moderat ansteigende Mietpreise. In der GBS sieht sie zudem einen zuverlässigen Vermieter, der sich kümmert. Seit rund 60 Jahren sei sie durch ihre Eltern selbst Genossenschaftsmitglied. Vor allem möchte sie nun ein Zuhause, in dem sie bleiben kann.

Von Penthouse bis Zwei-Zimmer-Wohnung

So stellt sich das auch Oliver Pastor vor: „Man kann hier ankommen, man kann hier eine Familie gründen und alt werden“, sagt er. Deshalb habe die GBS gemeinsam mit GeRo Wohnungen in unterschiedlichen Größen für unterschiedliche Bedürfnisse geplant. „Wir wollten eine gute Gemeinschaft durch Vielfalt“, sagt der Vorstand. So könne Wohnen nachhaltig sein.

Am Rabensteinerweg 127: Hier können bald neue Mieter einziehen. Foto: Rebekka Langhans Die neuen Wohnungen von innen: Hier das Bad der rechten Wohnung im dritten Obergeschoss. Foto: Rebekka Langhans Wohnung im 3. OG, rechts: Schlafzimmer. Foto: Rebekka Langhans Wohnung im 3. OG, rechts: offene Küche. Foto: Rebekka Langhans Wohnung im 3. OG, rechts: Wohnzimmer. Foto: Rebekka Langhans Wohnung im 3. OG, rechts: 45 Quadratmeter Dachterrasse. Foto: Rebekka Langhans Wohnung im 3. OG, rechts: In der Ferne, ganz klein, ist der Dom zu sehen. Foto: Rebekka Langhans Wohnung im 3. OG, links: Wohnzimmer. Foto: Rebekka Langhans Wohnung im 3. OG, links: offene Küchenecke. Foto: Rebekka Langhans Wohnung im 3. OG, links: Schlafzimmer. Foto: Rebekka Langhans Wohnung im 3. OG, links: Blick aufs Nachbarhaus. Foto: Rebekka Langhans Wohnung im 3. OG, links: Badezimmer. Foto: Rebekka Langhans Beige Lamellen an der Fassade spenden Schatten im Treppenhaus. Foto: Rebekka Langhans Foto 1 von 13

Jahner-Reinhard und ihr Mann beziehen das „Penthouse“: Oben im dritten Stock, mit einer 45 Quadratmeter großen, begrünten Dachterrasse – Jahner-Reinhards persönliches Highlight. In der Ferne ist sogar der Dom zu sehen. Die Wohnung selbst hat eine Fläche von 73 Quadratmetern, aufgeteilt auf drei Zimmer. Da die Wohnungen barrierearm sind und es im Treppenhaus Aufzüge gibt, ist an die Zukunft des Ehepaars gedacht.

Noch seien die Wände kahl, aber bald sollen die Wohnungen zu einem gemütlichen Zuhause werden, sagt Pastor. Von der ersten Idee bis Jahner-Reinhard und die anderen Mieter einziehen, werden rund zehn Jahre vergangen sein. „Man braucht heute sehr viel Planungszeit für Wohnungsbau“, sagt Bernd Reif. Das Projekt startete 2017, so Reif, mit einem Anruf: GeRo habe die Baufläche im Rabensteinerweg gekauft. So sei ein Austausch entstanden, Ideen, Gespräche mit 85 Behörden, Unstimmigkeiten und letztlich Lösungen und ein Plan.

Unterirdisches Müllsystem und Tiefgarage

Aus 15,2 Millionen Euro wurden zwei Jahre nach dem Spatenstich schließlich 49 Wohnungen, darunter 39 geförderte für Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen. Die Tiefgarage mit 109 Stellplätzen erstreckt sich unter elf Häusern. Eine Besonderheit ist das unterirdische Müllsystem. Die Kaltmiete der geförderten Wohnungen beträgt 7,70 Euro, die der frei finanzierten rund 11 Euro pro Quadratmeter. Letztere werden an GBS-Mitglieder vermietet. Für die Gero-Wohnungen werden Fertigstellungstermine zwischen Spätsommer 2026 und März 2027 angegeben. Sie werden bereits über die VVR Bank Kur- und Rheinpfalz vermarktet.

Jahner-Reinhard ist in Speyer in einer Wohnung der Genossenschaft aufgewachsen. Die Gemeinschaft habe ihr schon damals gefallen, erzählt sie. Ihre erste eigene Wohnung, so erinnert sie sich, bezog sie mit 19 Jahren: 34 Quadratmeter auf zwei Zimmern. Für die Liebe zog sie irgendwann nach Neustadt: „Nach zehn Jahren habe ich meinen Mann nach Speyer verschleppt“, erzählt sie. Für sie schließe sich mit der neuen Wohnung nun der Kreis, sagt die 62-Jährige.