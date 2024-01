Der Oberliga-Aufstieg der Damen des HC Speyer scheint nach zwei Niederlagen in weite Ferne gerückt.

Trainer André Schehl gibt die Hoffnung aber nicht auf: „Wir stehen noch auf dem zweiten Tabellenplatz und haben immer noch Chancen, wenn wir bei den nächsten Spieltagen unser Potenzial wieder abrufen.“ Gegen TSV Schott Mainz II geriet das Team früh in Rückstand, was die Mädels, wie Schehl es sah, in eine Art Schockzustand versetzte.

Hohlweg erzielt Führung

Die guten Leistungen des vorhergehenden Spieltages habe die Mannschaft gegen die körperlich fitteren Kontrahentinnen nicht abgerufen. Nach dem 0:2 steigerte sich der HC. Jana Hohlweg und Leonie Pfeil kamen zu guten Abschlüssen. Mainz’ Keeperin parierte aber. Ein Konter führte zum 0:3-Endstand. Trotz Leistungssteigerung folgte ein 1:2 (1:0) gegen TG Worms.

Hohlweg brachte Speyer in Führung. Ein unglückliches Fußspiel nach Strafecke nutzte Worms zum 1:1 per Siebenmeter. In der ausgeglichenen, hart umkämpften Partie gewann die TG nach einem schnellen Angriff etwas glücklich. Mit zehn Punkten liegt Speyer vier Spieltage vor Rundenschluss gleichauf mit Tabellenführer TG Frankenthal III, der den Vorsprung in zwei Nachholspielen jedoch ausbauen kann.

Speyer tritt noch zweimal gegen den Primus an und benötigt in beiden Partien wohl Siege, um die Chance auf Meisterschaft sowie Aufstieg zu wahren.