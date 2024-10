Am Sonntag, 27. Oktober, ist es wieder soweit. Dann findet auf dem Gelände der Siedlergemeinschaft, Eichenweg 9a, wieder das Rübenlichterfest statt. Organisiert von der Frauengruppe Black & Beautiful, verspricht es wieder ein buntes und fröhliches Fest für Groß und Klein zu werden.

Das Rübenlichterfest, das auf alte Herbstbräuche zurückgeht, begeistert die Besucher jedes Jahr mit einer stimmungsvollen Atmosphäre. Besonders die Kinder freuen sich auf die Gelegenheit, kreativ werden zu können. Die Mädchen und Jungen dürfen nämliche Kürbisse für das bevorstehende Halloween gestalten. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt: Neben Getränken gibt es Herzhaftes und süße Leckereien. Das Fest beginnt um 11 und endet gegen 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Erlös der Veranstaltung geht dieses Jahr an die Initiative Rafael – Pflege von Sternenkindergräbern in Speyer, die sich um die Pflege der sogenannten Sternenkindergräber auf dem Friedhof in Speyer kümmert.

Traurige Geschichte als Ausgangspunkt

Die Wurzeln dieses Projekts liegen in der traurigen Geschichte des kleinen Rafael, der 2016 tot zur Welt kam und bald in Vergessenheit geriet. Durch das Engagement von Stefanie Walburg und ihrer Familie entstand jedoch aus einem schlichten Sandhügel ein würdevolles Grab für das Sternenkind. Heute betreut die Gruppe um Doris Bubbel etwa 50 Kindergräber, unabhängig von Herkunft oder Nationalität der Kinder. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit schafft einen Ort der Erinnerung für die Sternenkinder, unterstützt durch viele helfende Hände und in Abstimmung mit dem Friedhofsverwalter.