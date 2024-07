Essen und Trinken sind Thema Nummer eins bei der Römertafel in Heiligenstein. Garniert wird diese am Wochenende vom 2. bis 4. August mit Musik an allen drei Tagen. Vor dem Fest, das offiziell um 18.30 Uhr eröffnet wird, gibt es noch eine Testfahrt.

Sieben Mitwirkende werden die Römertafel gestalten. Die wurde 1990 vom Ortskartell erstmals initiiert – im gleichen Jahr, als die Kaisertafel in Speyer anlässlich der 2000-Jahr-Feier aus der Taufe gehoben wurde. Anders als in der Domstadt konnte die Heiligensteiner Auflage nach der Corona-Pandemie reaktiviert werden.

Eine Erklärung, weshalb die Römertafel nach wie vor auf stabilen Füßen steht, sieht der Vorsitzende des Ortskartells, Christian Theysohn, in der Umsetzung durch Vereine. „Diese bekommen das Thema Personalmangel derzeit noch gehändelt“, sagt er. Darüber hinaus sei die geringe Größe ein Vorteil. „Damit verbunden ist ein entsprechend kleineres Sicherheitskonzept, das wir einvernehmlich mit unserem Ordnungsamt vereinbaren konnten.“ Die Kosten seien insofern überschaubar, die Einschränkungen annehmbar.

Vor der Eröffnung der Römertafel am Freitag wird die örtliche Feuerwehr die Genussmeile zum Test durchfahren. „Damit wollen wir die Sicherheitsbehörden wissen lassen, dass bei der Römertafel alles berücksichtigt wurde, was wichtig ist“, unterstreicht Theysohn.

Auch Selbstgebrautes aus dem Ort

Wichtig für die Besucher: die Abwechslung auf der Speisekarte. Die können die Vereine bieten. Der TuS und der MGV warten gar mit wechselnden Gerichten auf – Sauerbraten und Spießbraten gibt’s am Sonntag –, der Bierklub bleibt seinen Flammkuchen treu und der FVH seinen Burgern. Dem Durst kann überall Abhilfe geleistet werden, am gemeinsamen Stand von Partnerschaftsverein und Heimatverein sogar mit Holystoner, dem Selbstgebrauten aus Heiligenstein. Die Schänken öffnen am Freitag und Samstag um 17 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.

Die katholische öffentliche Bücherei klinkt sich mit Süßigkeiten und Waffeln ein, der DRK-Ortsverband sorgt dafür, dass der Nachwuchs das Naschwerk auf einer Hüpfburg wieder abtrainieren kann. Schminken lassen können sich die Kinder dort auch.

Nicht lumpen lässt sich der Ausrichter bei der Live-Musik. Die Beat Brothers, 1978 als Schülerband gegründet, werden freitags ab 20.30 Uhr loslegen. Im Repertoire: Hits der 1960er- bis 1990er-Jahre von den Beatles, den Rolling Stones, von Queen oder Yes. Samstags, 20 Uhr, geht’s mit den Unterhaltungsexperten weiter, die vor zwei Jahren schon mal bei der Römertafel auftraten. Die Jam Session übernimmt am Sonntag ab 12 Uhr. Um 14 Uhr ist ein Zauberer angekündigt, ab 16 Uhr klingt die Römertafel aus.