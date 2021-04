Räuberische Erpressung heißt im Juristendeutsch eine Tat, die vor dem Schöffengericht des Amtsgericht verhandelt wurde: Ein 13-Jähriger wurde mit einem Messer bedroht und um sein Fahrrad gebracht – zumindest kurzzeitig.

Von Andrea Dölle

Ein 31-Jähriger aus Speyer saß auf der Anklagebank. Er soll zusammen mit einem Mittäter, dessen Verfahren abgetrennt wurde, im April 2019 in der Nähe der Tanzschule Thiele in der Raiffeisenstraße einen damals 13-Jährigen mit Drohungen dazu gebracht haben, dass der ihm sein Fahrrad überließ. Er wurde wegen räuberischer Erpressung zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Der Angeklagte, der einen überdrehten Eindruck machte, schilderte das Geschehen so, als ob es sich nur um „einen Spaß“ gehandelt habe. Er und sein Begleiter seien „lustig, gut drauf“ gewesen, als sie den beiden Jungs – dem Geschädigten und seinem damals 16-jährigen Bruder – an einem Nachmittag begegneten. Dass sie so gut gelaunt waren, hatte chemische Ursachen – sie hatten „was geraucht“. Der Angeklagte gab zu, dass er seit 20 Jahren Cannabis rauche und mitunter auch Speed einwerfe.

Die Jungen wurden laut Ergebnis der Beweisaufnahme von den beiden Tätern angesprochen: Erst fragten sie nach „Gras“, dann sollte der eine sein Lacoste-Poloshirt ausziehen und ihnen übergeben, was der Träger ablehnte. Anschließend durchsuchten sie jeweils die Taschen der Jungen, denen sie damit drohten, dass sie ein Messer dabei hätten, das sie auch benutzen könnten. Keiner der Zwei hatte ein Messer. Erst nahmen sie Kopfhörer und Handy aus einer Tasche, die ihnen aber sofort wieder vom älteren der Brüder weggenommen wurden. Unter Druck habe der Jüngere ihnen dann sein Fahrrad überlassen. Damit seien sie geflüchtet, der eine auf dem Sitz, der andere auf dem Lenker.

Handgemenge mit dem Vater

Weiter hinten auf dem Weg war der Vater, der ebenfalls als Zeuge aussagte. Er war von den Söhnen bereits benachrichtigt worden und erkannte demnach auch sofort das Fahrrad mit den fremden Männern. Die hätten ihm – auf das Fahrrad angesprochen – entgegnet: „Jetzt gehört es uns.“ Es kam deshalb zu einer Auseinandersetzung und einem Handgemenge. „Ich war ganz schön wütend“, meinte der Vater. Dann kam auch schon die von der Familie alarmierte Polizei.

Der Angeklagte schien am Anfang das Ganze immer noch für eine Art Spiel zu halten, platzte schon in die Verlesung der Anklage hinein und wollte sofort erklären, dass alles ganz anders gewesen sei, „nur ein Spaß“. Zuhören war seine Sache nicht, Verteidiger Wolfgang Zettler musste ihn mehrfach dazu ermahnen. Einen kleinen Machtkampf mit Richterin Sascha Umealo-Wells darüber, wer hier die Regie führte, wurde von ihr deutlich und souverän entschieden. Sie machte dem Mann auch klar, dass das „Alles nur Spaß“-Gerede nicht verfange. Im Bewährungsbeschluss wurde er zu Gesprächen mit der Drogenberatung verpflichtet, außerdem zur Zahlung einer Auflage von 600 Euro.