Die Speyerer Sieben-Tage-Inzidenz hat am Mittwoch wieder die 200er-Marke übertroffen. 29 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – laut Stadtverwaltung wohl überwiegend aus „diffuser“ Quelle – heben den Wert auf 201,7. Tags zuvor hatte er 178 betragen. Jetzt ist es der zweithöchste in Rheinland-Pfalz nach Ludwigshafen (254,3). Die Stadt berichtet von je einem positiven Selbsttest-Fall an der IGS und an der Siedlungsschule. Ein Verdachtsfall an der Kita Mäuseburg habe sich nicht bestätigt. Als Einrichtung mit mehreren Neuinfizierten ist Stadtverwaltung und Gesundheitsamt aktuell nur die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord bekannt.

Rätselraten gab es am Mittwoch darüber, wie lange die Schulen nun in Speyer geöffnet bleiben dürfen. Sie sind seit Wochen im Wechselunterricht. Die am Mittwoch in Berlin beschlossene Bundesnotbremse sieht allerdings einen Übergang in den Fernunterricht ab einer Inzidenz von 165 vor. Sie kann voraussichtlich frühestens ab nächste Woche gelten. Die Stadtverwaltung habe dazu noch keine näheren Informationen, so Sprecherin Annika Siebert auf Anfrage: „Wir sind von den Entscheidungen von Bund und Land abhängig.“ Das Land will sich wohl am Freitag erklären.

„Weniger und anders als sonst“

An den Schulen sorgt die aktuelle Situation für zusätzliche Unsicherheiten. „Wir warten auf die Entscheidungen der Politik, würden uns aber klarere Ansagen wünschen“, sagt etwa Christian Schlick, der stellvertretende Leiter des Hans-Purrmann-Gymnasiums Speyer. An den Wechselunterricht mit halbierten Klassenstärken vor Ort hätten sich Schüler und Lehrer inzwischen gewöhnt. Schlick: „Es klappt ganz gut. So kann man Unterricht machen, auch wenn es weniger und anders ist als sonst.“ Der Wechselunterricht habe eine „soziale Komponente“, die dem Distanzunterricht, zu dem möglicherweise bald zurückgekehrt werden muss, fehle. Der Videounterricht hingegen sei oft strukturierter, sagt er.