Wer auf eine neue Art den Dom entdecken möchte, der kann sich mit „City & Quest Kaiserdom“ auf eine Rätselreise begeben. Los geht die Rallye an der Dom-Information. Von da führt die etwa ein Kilometer lange Strecke zu zwölf Stationen – die meisten im Dominneren, einige um den Dom herum. Draußen gelangen die Spieler mithilfe der GPS-Funktion der kostenlosen Actionbound-App von Station zu Station. Drinnen gelingt die Orientierung anhand einer Karte, auf der die Punkte im Dom gekennzeichnet sind. Bei jedem Stopp gibt es Spuren zu entdecken und Aufgaben zu lösen. Gruppen bis sechs Personen sind laut der Presseinformation rund zwei Stunden beschäftigt, bis alle Stationen entdeckt und alle Aufgaben gemeistert sind. Jedes Team benötigt dafür eine Tasche mit einer Anleitung und verschiedenen Hilfsmitteln. Das Angebot richtet sich an Kinder ab neun Jahren und an Erwachsene. Mehr Information im Internet: https://cityquest-tour.de/.