Die Teilnehmerinnen der Patchworkkurse, die Elisabeth „Betty“ Kostov über die Volkshochschule anbietet, präsentieren ihre Arbeiten in der katholischen Kirche.

Es ist die mittlerweile vierte Ausstellung, die Kostov organisiert – und die erste in der Kirche. „Im Elsass praktiziert man das schon seit Jahren so“, sagt sie. „Da findet jährlich im Herbst das europäische Patchworktreffen in St.-Marie-aux-Mines statt.“ Auch in Dudenhofen habe sich der Pfarrer mehr Kultur in der Kirche gewünscht. Darauf habe sie sofort reagiert und einen Termin festgelegt. „Diese Atmosphäre in einer Kirche hat es mir schon immer sehr angetan“, sagt Kostov.

Der gesamte Kirchenraum in Dudenhofen werde am kommenden Wochenende für verschiedene Arten von Patchworkarbeiten genutzt: vom kleinen Miniquilt bis zum großen Bettquilt. Es gebe eine Vielzahl verschiedenster Kissenbezüge und Wandbilder zu sehen. „Es gab eine Challenge, wobei in eine braune Tüte zwei Streifen Stoff gepackt waren. Die konnte jede Kursteilnehmerin für sich individuell ergänzen und zur weiteren Arbeit an die nächste weitergeben, die dann ganz nach Wunsch die Arbeit beendete“, erzählt Kostov. Zu interessanten Ergebnissen habe auch geführt, Technik, Farbe und Form der Quilts durch Würfeln zu bestimmen. Als Dankeschön an die Pfarrei, die die Kirche für die Ausstellung zur Verfügung stellt, haben die Frauen Gotteslobhüllen gestaltet. Ein bunter Quilt, der in Gemeinschaftsarbeit genäht wurde, soll am Sonntag, 26. April, zugunsten des Frauenhauses Speyer verlost werden.

Die Arbeiten, die in Dudenhofen zu sehen sind, haben 25 Frauen, die auf zwei Kurse verteilt sind und die sich in den Ferienzeiten in Räumen der örtlichen Realschule plus treffen, seit der letzten Ausstellung im Jahr 2023 geschaffen. Zu einem Kurs anmelden können sich Interessierte über die Volkshochschule Ludwigshafen. Die Teilnehmerinnen verbringen jedes Jahr ein Nähwochenende in einer Jugendherberge.

Wer sich nun die ganze Zeit fragt, was ein Quilt überhaupt ist, für den hat Betty Kostov eine Erklärung parat: „Ein Quilt beschreibt eine Arbeit, die aus drei Lagen aufgebaut ist.“ Erstens das Mustertop – die Vorderseite; zweitens eine Einlage – Vlies oder Polsterung aus den verschiedensten Materialien, sie kann aus Polyester, Baumwolle, Bambus, Seide oder Mischgewebe zusammengesetzt sein; drittens die Rückseite. „Zum Perfektionieren eines Quilts werden diese drei Lagen durch das sogenannte Quilten miteinander verbunden, das heißt, man näht von Hand oder mit der Nähmaschine mitunter aufwendige Muster, die einen Quilt erst perfekt machen“, sagt die Expertin.

Termin

Die Ausstellung in der Pfarrkirche St. Gangolf in Dudenhofen ist von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Vernissage ist am Freitag um 19 Uhr.