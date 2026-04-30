Dudenhofen/ Speyer. Einen beachtlichen Betrag, der dem Frauenhaus in Speyer zugute kommen soll, haben die Teilnehmerinnen der Patchworkkurse der Volkshochschule bei ihrer Ausstellung in der katholischen Kirche in Dudenhofen eingenommen.

Der Spendenquilt, für den auf Spendenbasis ein Los mit Kontaktdaten auszufüllen war, habe 1500 Euro eingebracht, berichtet Organisatorin Betty Kostov. „Bei 266 Losen konnte man sich denken, wie großzügig die Spender waren“, sagt sie. Der Betrag wird noch von durch Spenden für Kuchen, die von den Kursteilnehmerinnen beigesteuert worden waren, aufgestockt. Somit werden die Patchwork-Frauen dem Frauenhaus 2000 Euro zukommen lassen. Glückliche Gewinnerin des Spendenquilts sei eine Frau aus Speyer gewesen. „Wir haben uns über 500 Besucher bei unserer Ausstellung sehr gefreut und waren überglücklich über den positiven Zuspruch“, zieht Kostov Bilanz. „Im Kirchenraum ausstellen zu dürfen, war etwas ganz Besonderes.“