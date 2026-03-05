Die Querungshilfe am Ortseingang Otterstadt, in der Speyerer Straße vom Wappenkreisel kommend in Höhe der Römerstraße, wird wahrscheinlich kommendes Jahr gebaut.

Darüber informierte Speyers LBM-Dienststellenleiter Martin Schafft auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die kleine Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn soll Radfahrern und Fußgängern die Überquerung der Kreisstraße 23/Speyerer Straße erleichtern. Die Otterstadter Kommunalpolitik hegt den Wunsch nach diesem Verkehrselement seit Jahren. Die Stelle wird vor allem von Radfahrern passiert, die von Otterstadt Richtung Speyer oder umgekehrt wollen. Dem LBM-Dienststellenleiter zufolge ist die Genehmigungsplanung für die Querungshilfe abgeschlossen. Das Baurechtsverfahren sei bereits eingeleitet worden. „Nach Abschluss des Baurechtsverfahrens wird als nächster Schritt die Ausführungsplanung erstellt und eine Baugrunderkundung für ein entsprechendes Gutachten veranlasst. Anschließend muss die Maßnahme ausgeschrieben und die Sperrungen und die Verkehrsführung mit den betroffenen Kommunen und Straßenverkehrsbehörden abgestimmt werden“, informiert Schafft. Nach seinen Angaben ist die bauliche Umsetzung „voraussichtlich im Jahr 2027 vorgesehen“. Die Bauzeit wird auf zirka drei bis vier Monate geschätzt. Es wird mit Kosten von rund 200.000 Euro kalkuliert.