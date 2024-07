Nachdem sich in dieser Woche ein Stück der Fahrbahn an der Einmündung der Querstraße in Heiligenstein abgesenkt hatte, ist am Freitag nach der Ursache geforscht worden. Laut Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) ist der Kanal mit einer Kamera befahren worden. Es sei kein Schaden festgestellt worden. Eine Firma wurde mit der Reparatur der Straße beauftragt.