„Vorsicht Covidioten“ ist in riesigen Buchstaben an den vier Ecken des Berliner Platzes aufs Pflaster gemalt. Während die zweideutige Botschaft stutzen lässt, sind die gesprochenen Worte deutlich. An die 120 „Querdenker“ halten laut Polizei Mahnwache auf dem Berliner Platz. Wer sie sind, bleibt geheim.

Kurz vor knapp ist den Organisatoren zufolge die Forderung der Stadt Speyer zur Erfassung der Kontaktdaten aller Teilnehmer vom Verwaltungsgericht Neustadt gekippt worden. Einem Eilverfahren von Rechtsanwalt Ralf Dalla Fini (Deidesheim) sei Recht gegeben worden. „Wir freuen uns natürlich darüber“, sagt Simon Döring, Sprecher der Speyerer Querdenker-Initiative 6232.

Die Gerichtsentscheidung hat der Gruppierung, die gegen die Corona-Schutzmaßnahmen protestiert, die Umsetzung der Auflagen erleichtert. Motto war „Freiheit für ein Kinderlächeln“. Es geht aber nicht nur um Kinder, sondern um alle Altersgruppen, um die gesamte Gesellschaft. „Wir möchten jeden ansprechen“, stellt Döring heraus. Das erklärte Ziel: „Es ist wichtig zu zeigen, dass es andere Meinungen gibt.“

Beträchtlicher Attest-Anteil

Viele Menschen sähen die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus anders und vor allem kritisch. „Wir wollen die erreichen, die unsicher sind, was sie davon halten sollen“, nennt Döring doch eine konkrete Zielgruppe. Schon zweimal hatten sich die Querdenker in Speyer getroffen, letztmals am 7. Oktober vor dem Dom. Diesmal sind die Auflagen verschärft worden: Maskenpflicht gilt innerhalb des mit rot-weißem Flatterband gekennzeichneten Versammlungsbereichs. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren.

Etwa 50 Personen weisen laut Rückmeldung der Beamten ein Attest vor, das sie vom Tragen des Mund-Nasen-Schutzes entbindet. Am Boden sind große Kästchen aufgemalt mit Symbolen in der Mitte, unter anderem Herzen. Döring: „Wir wurden beauftragt, diese Malereien anzufertigen.“ Sie sollten helfen, den Mindestabstand zu wahren. Nur eine Familie darf pro Kasten stehen.

„Die Fronten sind verhärtet“, hat Döring in den vergangenen Wochen festgestellt. Gräben seien zwischen denen, die Verordnungen erlassen, und denen, die sie kritisieren. Hinzu komme das Ärgernis, in die gleiche Ecke mit der rechten Szene gestellt zu werden. „Ich möchte gleich sagen: Ich gehöre nicht zur AfD“, ruft ein Mann der RHEINPFALZ zu, der sich zuvor über die Maskenpflicht echauffiert hat. Übelkeit rufe diese bei seinen sechs Enkeln hervor.

Jugend und Senioren leiden

Die Gruppe der Anwesenden auf dem Platz ist bunt gemischt. Arbeiter, Ärzte, Anwälte, Lehrer – viele Berufsbilder sind vertreten. Vertreter verschiedener Sparten äußern sich zu den Corona-Schutzmaßnahmen. Sie sehen die wirtschaftliche Existenz bedroht und das Gesundheitssystem „chronisch zusammengespart“. Sie sprechen von Vereinsamung von Senioren und einer gestohlenen Kindheit für die Jugend. „Keine Epidemie rechtfertigt die Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte“, sagt Elmar Becker von „Anwälte für Aufklärung“. „Maskenpflicht ist unerträgliches Unrecht“, klagt ein Besucher auf Schildern, die er auf Brust und Rücken trägt.

Drei Stunden wird gesprochen, geklatscht, gepfiffen gegen „willkürliche Maßnahmen“, wie sie die Querdenker nennen. Die Hygienevorschriften werden laut Polizeibericht eingehalten, auch von gut 200 unbeteiligten Zuschauern rund um das Karree. Eine Anzeige nehmen die Beamten wegen eines tätlichen Übergriffs auf einen Medienvertreter auf. Der Mann habe gefilmt, woraufhin andere seinen Presseausweis gefordert hätten. In der Konfrontation sei ihm laut Anzeige auf den Fuß getreten worden, und er habe einen Fausthieb in den Bauch erhalten.

Weitere Kundgebungen

Außer der Kundgebung auf dem Berliner Platz gab es laut Polizei am Samstag weitere angemeldete Versammlungen im Speyerer Stadtgebiet, die sich mit der Corona-Pandemie und den Hygienebestimmungen auseinandergesetzt haben.

„Ein kleinerer Aufzug in der Fußgängerzone und ein ,Friedensspaziergang’ in Richtung des Schützenparkes in Speyer verliefen friedlich und ohne Zwischenfälle“, berichtet die Polizei. Zwei weitere Versammlungen seien noch am Demonstrationstag abgesagt worden.