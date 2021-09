Einen Quecksilber-Unfall gab es laut Feuerwehr im Laufe der Woche in der Berufsbildenden Schule Speyer. Er sei aber erst am Freitag bemerkt worden. Offenbar habe eine unbekannte Person ein Quecksilberthermometer von einem Klassenraum in den anderen getragen. Dabei sei der Temperaturmesser beschädigt worden und giftiges Quecksilber auf den Boden gelaufen. Der genaue Zeitpunkt sei unbekannt.

Nach Einschätzung des stellvertretenden Schulleiters handle es sich um ungefähr vier Milliliter. Die Feuerwehr hat die Polizei und den Rettungsdienst eingeschaltet. Zum einen gehe es um die Suche nach dem Verursacher, zum anderen nach möglichen Geschädigten. „Die Lehrkräfte, welche eventuell mit dem Quecksilber in Kontakt kamen, wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut. Es kam nach ersten Erkenntnissen nicht zu einer Gesundheitsschädigung“, so Feuerwehrsprecher Thomas Tremmel. Die Wehr war mit neun Fahrzeugen und 28 Personen vor Ort. Im menschlichen Körper angereichertes Quecksilber kann unter anderem Nerven und Nieren schädigen.