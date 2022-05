Das Hans-Purrmann-Gymnasium (HPG) und die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewo haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Sie wollen gemeinsam die Nachmittagsbetreuung ausbauen.

Schon bisher können HPG-Schüler – wie auch Kinder aus anderen Schulen – nach dem Unterricht in der Quartiersmensa Q+H der Wohnungsbaugesellschaft Gewo in der Heinrich-Heine-Straße vorbeikommen. Geboten werden ihnen ein warmes Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung. „Ein hervorragendes Betreuungsangebot“, lobt Lehrer Christoph Janz, der die Orientierungsstufe des HPG leitet. Auf Wunsch beider Seite werde es nun ausgeweitet: Der am Montag vorgestellte Kooperationsvertrag sichere allen Kindern des HPG einen Betreuungsplatz zu, wenn eine fristgerechte Anmeldung zum Angebot der Q+H-Mensa erfolgt. Bisher sei die Anzahl der Plätze begrenzt gewesen.

Die frühere städtische Gleichstellungsbeauftragte Inge Trageser-Glaser habe für Q+H die Vorgespräche vorangetrieben, melden die Beteiligten. Von Seiten der Schule habe es im Gegenzug die Zusage gegeben, die organisatorische und strukturelle Arbeit zu unterstützen. „Das kann auch bedeuten, dass wir bei besonders großem Interesse eine Außenstelle in der Schule anbieten“, erklärt Janz. Auch der Förderverein könne sich nun einbringen. Bis vier Wochen vor den Sommerferien könnten Schüler für das neue Schuljahr angemeldet werden, möglichst flexibel auch nur für einzelne Wochentage. Bei den Eltern der künftigen Fünftklässler sei diese Möglichkeit schon auf Wohlgefallen gestoßen, sagt er. Das Angebot solle im Quartier angesiedelt bleiben.

„Wir möchten weiterhin mit Profis zusammenarbeiten“, lobt Janz das Team von Q+H. Von Schulleiter Ronny Wolf geht Dank an die Gewo-Verantwortlichen um Oliver Hanneder und Anette Seyfarth-Leipold.