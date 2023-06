Bei einer Bürgerbeteiligung am Dienstag, 20. Juni, um 17.30 Uhr in der Seekatzstraße/Höhe Jugendförderung stellt die Stadtverwaltung drei Entwicklungsvarianten für die Fläche des ehemaligen Sportplatzes Normand vor. Dabei handelt es sich laut Stadt um Entwürfe, die sich unter anderem hinsichtlich der Flächenausnutzung und der Topographie unterscheiden, vom dichten „Stadtquartier“ über das „Klimaquartier“ bis zum eher locker bebauten „Klimapark“. Die Bürger sollen mit der Veranstaltung die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen und ein Stimmungsbild zu den Entwürfen abzugeben. Eine Begehung des Geländes mit Vertretern der Abteilung Stadtplanung ist demnach um 17 Uhr auf eigenes Risiko möglich. Die Entwürfe sind unter www.speyer.de/beteiligung hinterlegt. Dort wird auch ein Ausweichort bekanntgegeben, sollte die Beteiligung kurzfristig wetterbedingt nicht im Freien stattfinden können. Rückfragen an die Bürgerbeteiligung unter Telefon 06232 142236 und per E-Mail an beteiligung@stadt-speyer.de.