Ein zehnjähriger Junge und ein 15-jähriges Mädchen wurden laut Polizei am Montag, 17.20 Uhr, in der Altspeyerer Weide beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt. Sie seien in der Straße mit einem Quadbike und einem kleinen Motorrad – beide mit 125-Kubikmeter-Motoren – auf- und abgefahren. „Die Fahrzeuge waren nicht mit Kennzeichen versehen“, so die von Zeugen gerufenen Beamten. Der 43-jährige Vater der Kinder sei dabei gewesen und als Beschuldigter wegen der Rechtsverstöße belehrt worden. Er komme aus dem Ausland, sei zu Besuch in Speyer und habe angegeben, die Fahrzeuge gerade gekauft und „eine Probefahrt der Kinder genehmigt zu haben, bevor die Familie die Fahrzeuge in ein anderes EU-Land an den Wohnsitz verbringt“. Im Heimatland seien die Regularien nicht so streng. In Deutschland ist laut Polizei ein Führerschein der Klasse A erforderlich, um sie zu fahren. Der Vater habe eine Sicherheitsleistung von 400 Euro abgeben müssen. Auf ihn komme nun ein Strafverfahren zu.