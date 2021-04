Das Purrmann-Haus Speyer startet in Kooperation mit dem Kulturhaus Pablo am Mittwoch, 28. April, ein neues museumspädagogisches Programm für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Der Zugang zu Kunst und Kultur als Meilensteine der kreativen, sozialen und kulturellen Bildung der Kinder soll auch in Zeiten der Pandemie möglich sein. Das Purrmann-Haus und das Kulturhaus Pablo werden einmal monatlich eine gemeinsame museumspädagogische Stunde anbieten, die der jeweiligen aktuellen Corona-Situation angepasst ist, von der reinen Online Veranstaltung bis hin zum

Besuch des Museums und dem Arbeiten in den Atelierräumen von Pablo. Die Kinder betrachten Gemälde von Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller Purrmann und verarbeiten ihre Beobachtung anschließend im eigenen kreativen Gestalten in Wort und Bild.

Die so entstandenen Werke können die Kinder in dem eigens dafür eingerichteten virtuellen Museum auf der Homepage des Purrmann-Hauses ausstellen.

Mit Gabriele Fischer, Angelika Karbach und Maria Leitmeyer ist am 28. April, 15 bis 16 Uhr, die erste Online-Veranstaltung live aus dem Purrmann-Haus im virtuellen Konferenzraum Zoom statt.

Anmeldung per E-Mail an info@kulturhaus pablo speyer.de.

Nach der Anmeldebestätigung erhalten die Teilnehmenden den Link zur Zoom Veranstaltung sowie die Materialliste, Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.

Informationen unter Telefon 06232 142020 oder www.speyer.de/purrmann haus.