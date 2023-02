In feierlichem Rahmen werden am 11. Februar um 16 Uhr im im Historischen Ratssaal die Hans-Purrmann-Preise für Bildende Kunst der Stadt Speyer in der Heimatstadt ihres Namensgebers verliehen. Im Anschluss sind bis 12. März die Arbeiten der Nominierten für den „Großen Hans-Purrmann-Preis der Stadt Speyer“ sowie den Förderpreis „Hans-Purrmann-Preis der Stadt Speyer für Bildende Kunst“ im Kulturhof Flachsgasse zu sehen.Der „Große Hans-Purrmann-Preis“ wird zum sechsten Mal ausgelobt und zählt mit einem Preisgeld von 20.000 Euro sowie einer eigenen Katalogpublikation zu den höchst dotierten deutschen Künstlerpreisen.

Der Förderpreis „Hans-Purrmann-Preis der Stadt Speyer für Bildende Kunst“ wurde 1965 von der Stadt Speyer gestiftet und wird zum 21. Mal vergeben. Er ist mit 6.000 Euro und einer eigenen Katalogpublikation dotiert. Die Entscheidung über die Preise fällt am 10. Februar in der aufgebauten Ausstellung.