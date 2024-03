Auch die jüngsten Mädchen aus dem Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer haben sich für das Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia qualifiziert. In der Wettkampfaltersklasse IV gewannen sie in Bad Bergzabern den Landesentscheid mit 5 Ranglistenpunkten vor Zweibrücken (8), Wittlich (12), Neuwied (16) und Lauterecken/Wolfstein(19). Die Speyererinnen siegten in drei der vier Gerätebahnen.