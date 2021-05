Das Speyerer Purrmann-Haus lädt am Internationalen Museumstag zu einem digitalen Angebot für Erwachsene und Kinder ein. Am Sonntag, 16. Mai, feiern die Museen den Internationalen Museumstag. An diesem jährlich vom internationalen Museumsrat (ICOM) ausgerufenen Aktionstag, der auf die Bedeutung und Vielfalt der Museen weltweit aufmerksam macht, laden die Museen zu Veranstaltungen ein, gewähren besondere Einblicke und bieten neue Perspektiven. Das Purrmann-Haus beteiligt sich in diesem Jahr mit einem digitalen Angebot für Erwachsene und Kinder. Um 11 Uhr ist eine Digitale Live-Führung: „Frühstück bei Purrmanns“. Zu einer virtuellen Reise in die Farbenwelt der kraftvollen Gemälde des bedeutenden Malerpaares der Moderne Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann lädt die Kustodin des Purrmann-Hauses, Maria Leitmeyer, in der Online-Veranstaltung über „Zoom“, live aus dem Museum, ein. Die Kunsthistorikerin erläutert die Werke vor Ort und erzählt aus dem spannenden Leben zweier charismatischer Künstlerpersönlichkeiten im Netzwerk der europäischen Avantgarde der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Um 14.30 und 16 Uhr ist Kreatives Gestalten für Kinder: „Das fliegende Purrmann-Haus“. Im virtuellen Konferenzraum betrachten die Kinder Gemälde von Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann. Anschließend verarbeiten sie ihre Beobachtungen im eigenen kreativen Gestalten in Wort und Bild mit den Pädagoginnen Gabriele Fischer und Angelika Karbach. Die entstandenen Werke können die Kinder in dem eigens dafür eingerichteten, virtuellen Museum auf der Homepage des Purrmann-Hauses ausstellen. Die beiden Angebote für Kinder finden in Kooperation mit dem Kulturhaus Pablo statt. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung auf der Homepage des Purrmann-Hauses erforderlich. Der Link ist www.speyer.de/de/kultur/bildende-kunst/purrmann-haus/anmeldung-zum-internationalen-museumstag. Die Teilnehmer erhalten automatisch den Link für die Veranstaltung im virtuellen Konferenzraum „Zoom“.