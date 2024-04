Die Sonderausstellung im Museum Purrmann-Haus „Freundespaare der Moderne. Karl Schmidt-Rottluff – Hans Purrmann – Emy Roeder“ war ein großer Erfolg.

Nach einer kurzen Umbauphase ist ab Donnerstag, 25. April, die ständige Sammlung „Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann. Ein Künstlerpaar der Klassischen Moderne“ zu sehen. Neu ist eine Fokussierung auf Werke zum Thema „Licht des Südens“ und auf grafische Arbeiten des Künstlerpaares.

Die Kuratorin der Ausstellung Maria Leitmeyer freut sich sehr darüber, dass das Thema Freundschaft zahlreiche Besucher aller Altersgruppen zu spannenden Diskussionen anregte. Im reich gefüllten Gästebuch gibt es viele Einträge, die darauf Bezug nehmen, beispielsweise: „Eine sehr schöne Ausstellung und das Thema Freundschaft in schwierigen Zeiten kann auch in unserer aktuellen Situation Hilfe und Orientierung geben.“ – „Interessante Darstellung der gegenseitigen Anregung und Befruchtung künstlerischen Wirkens, ein Fest für die Augen, ich komme wieder!“ - „Die Ausstellung ist ein Geschenk. Sie berührt die wirklich gesellschaftlich relevanten Themen, hier in der Kunst und tatsächlich in den Beziehungen der Künstler und Künstlerinnen, danke, wundervoll!“ - „Diese Farben, tolle Eindrücke und beeindruckende Freundschaften.“ 4.200 Besucher konnte das Museum Hans Purrmann-Haus in dieser Ausstellung und bei den Veranstaltungen des Begleitprogramms verzeichnen.

Purrmanns Netzwerk in historischen Fotografien

Ab Oktober 2024 wird die kommende Sonderausstellung des Museums „Matisse, Liebermann, Rilke & Co. – Purrmanns Netzwerk in historischen Fotografien“ zu sehen sein. Die ikonischen Bilder des frühen Fotojournalismus Anfang des 20. Jahrhunderts sind energiegeladene Momentaufnahmen des Zeitgeschehens. Zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten aus dem illustren Kreis des Künstlerpaares Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann zählten zu beliebten Motiven bekannter Fotografinnen und Fotografen ihrer Zeit. Die Ausstellung wird auf eine spannende Reise in die Welt der Fotografie einladen und einen Blick ermöglichen auf persönliche Geschichten aus dem Leben wichtiger Vertreterinnen und Vertreter der Moderne.