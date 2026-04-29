„Wieder ein Stück Ausverkauf der Freien Wohlfahrt“: Mit diesen Worten tadeln Wohlfahrtsverbände das Land, nachdem sie Aufträge in den AfAs in Speyer und Kusel verloren haben.

Die sechs Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfAs) des Landes verfügen jeweils über eine drei- bis vierstellige Anzahl von Plätzen. Die Flüchtlinge, die dort in der Regel in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft in Deutschland leben, müssen betreut werden. Dafür hat das Land mehrere Aufträge vergeben. Den großen Bereich des Sozialdienstes und der medizinischen Leistungen hat etwa in Speyer als größter AfA das Unternehmen European Homecare (EHC) schon vor Jahren vom Roten Kreuz übernommen. Dass EHC nun zum 1. Juli mit weiteren Leistungen beauftragt werden soll, erbost die Liga der Freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz.

„Damit hat sich das Land gegen fachliche Qualität im Sinne der Adressatinnen und Adressaten sowie gegen Trägervielfalt ausgesprochen“, so Liga-Geschäftsführer Daniel Kieslinger in einer Pressemitteilung. Der Liga gehören unter anderem Diakonie, Caritas und Rotes Kreuz an, die alle mit Aufträgen in rheinland-pfälzischen AfAs tätig sind. Beim Betreiberwechsel zum 1. Juli gehe es konkret um den psychosozialen Dienst und die Vulnerabilitätsprüfung, bei der besonders schutzbedürftige Personen unter den Asylsuchenden frühzeitig identifiziert werden sollen.

Mitarbeiter verlieren Jobs

In Speyer ist die Diakonie damit betraut. Vier Mitarbeiterinnen – zwei Psychologinnen, eine Lehrerin und eine Sozialarbeiterin – verlieren nach Angaben von Geschäftsführer Albrecht Bähr ihre Aufgabe. Es sehe danach aus, als könnten sie anderswo beim Diakonischen Werk bleiben, aber für sie breche der Job weg, für den Arbeitgeber die Finanzierung. In der AfA in Kusel ist der Kreisverband Kaiserslautern-Stadt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit dem Psychosozialen Dienst betraut, bei dem laut Sprecherin Barbora Neumaier acht Mitarbeiter betroffen sind. „Sie sind ausschließlich für dieses Projekt eingestellt worden“, berichtet sie.

Die genannten freien Träger bleiben mit anderen Leistungen, etwa in der Sozial- und Verfahrensberatung, zumindest vorerst in den AfAs tätig. Diese seien auf andere Weise finanziert, teilweise mit Kirchensteuer-, teilweise mit Landes- und Bundesmitteln, wie Bähr erläutert. Beim Psychosozialen Dienst ist jedoch eine frühere freiwillige Leistung zur Pflicht geworden, die damit als öffentlicher Auftrag ausgeschrieben werden musste.

Für die Liga und ihren Vorsitzenden Bähr hat nicht nur die Art und Weise, sondern auch das Ergebnis der Ausschreibung einen bitteren Beigeschmack. Ein privater, gewinnorientierter Konzern erhalte den Vorrang vor der Wohlfahrtspflege, wie einst bei der Sozialbetreuung. Die damit betrauten Firmen EHC und ORS gehörten zur britischen Serco-Gruppe, die Bähr besonders kritisch sieht: „Es ist ein Skandal, dass Serco mit der Unterbringung von geflüchteten Menschen beauftragt wird, während das Unternehmen gleichzeitig Dienstleistungen für militärische Zwecke übernimmt und damit zur Entstehung von Fluchtursachen beitragen kann.“

„Leute kommen verängstigt“

Schon vor mehr als einem Jahr hatte es öffentliche Kritik daran gegeben, dass Serco Gewinne auf Kosten von Geflüchteten erziele. Das legt nun auch Liga-Chef Kieslinger mit Verweis auf private Dienstleister nahe: „Sie verfolgen Gewinnmaximierung und kümmern sich nicht um das Gemeinwohl oder die Menschen.“ Gewachsene Strukturen würden nun in den AfAs aufgegeben, erfahrene Beschäftigte müssten gehen, bedauert Bähr. Die psychosoziale Beratung der Geflüchteten auch im anwaltlichen Sinn sei wichtig: „Die Leute kommen teilweise traumatisiert und verängstigt an und wissen gar nicht um ihre Rechte.“ Seine Vermutung: Dem Land seien private Dienstleister angenehmer, weil diese vertraglich von ihm abhängig seien und sich mit Kritik zurückhielten.

Die Landesregierung betont auf Anfrage, dass im konkreten Fall alle Bieter schon vorab über das Ausschreibungsergebnis informiert seien, der Zuschlag aber noch ausstehe. Dabei gehe es sehr wohl um Qualität, so eine Sprecherin des Integrationsministeriums: Die Ausschreibungen im Bereich der Fluchtaufnahme legten grundsätzlich einen besonderen Fokus auf die Qualitätsanforderungen. Diese würden in der Gesamtbewertung deutlich stärker gewichtet als der Angebotspreis. „Das unter Berücksichtigung der Faktoren Qualität und Preis insgesamt wirtschaftlichste Angebot erhält zum Abschluss des Verfahrens den Zuschlag.“