Ein 36-jähriger Mann, der sich augenscheinlich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befand, hat am frühen Freitagnachmittag die Polizei in Speyer beschäftigt. Demnach gingen mehrere Notrufe bei den Beamten ein, in denen von einer randalierenden Person am Altpörtel die Rede war. Nach Schilderungen der Anrufer habe ein Mann unter anderem gegen Fensterscheiben von Geschäften in der Maximilianstraße geschlagen und Drohungen gegenüber Passanten ausgesprochen. Nachdem die Polizei den Mann kontrolliert hatte, veranlasste sie dessen Transport in eine Fachklinik.