Feuer soll ein 35-jähriger Mann aus Speyer in den Toiletten des Speyerer Bahnhofs gelegt haben. Nicht das einzige Delikt, das ihm am Montag im vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal eröffneten Prozess zur Last gelegt wird.

Staatsanwältin Esther Bechert verlas zu Prozessbeginn eine Reihe von Straftaten, die der 35-Jährige begangen haben soll. Dazu gehören der Anbau von Marihuana sowie zahlreiche Sachbeschädigungen.