Die PSD Bank Karlsruhe-Neustadt mit einzigem pfälzischen Standort in Speyer ist zuversichtlich ins Geschäftsjahr gegangen. Die Verantwortlichen der Genossenschaft sehen eine Flaute überwunden.

„Die Bankenlandschaft verändert sich grundsätzlich“, sagt Christian Berle. Er wird ab August die Funktion des Vorstandssprechers einnehmen und damit den Speyerer Volker Staege ablösen. Dieser folgt Bernhard Slavetinsky in den Ruhestand, der das Haus Ende 2023 verließ. Die Verjüngung des Vorstands wird mit Prokuristin Sonja Kelkel komplettiert. Der Wandel in der Branche ist aus Sicht von Berle positiv. Zinsen kommen zurück, Anlagen werden für Kunden dadurch wieder attraktiv, und der Preisverfall von Immobilien sei gestoppt. Der Wettbewerb der Banken um Kundeneinlagen habe zugenommen, so Staege: „Der Bereich ist volatiler als in den vergangenen Jahrzehnten.“

Die PSD Bank habe rund 2000 Neuzugänge in ihrer Heimatregion mit Nordbaden und der Pfalz verzeichnet. Die Standorte für Direktberatung sind in der Wormser Straße in Speyer und in Karlsruhe. Hinzu kommen 200 Vermittler für Gespräche zuhause. Die Einlagen seien im vergangenen Jahr um neun Millionen auf 1,516 Milliarden Euro gewachsen, die Kreditvergaben um 3,4 Prozent auf 1,532 Milliarden Euro. Jahresüberschuss vor Steuerabzug: 4,975 Millionen Euro (2022: 4,318 Millionen). Ein Plus von 3,9 Prozent weist die Bilanzsumme auf (2,159 Milliarden Euro).

Modernisierungskonzept in Vorbereitung

Die Investition in eigene Immobilien zählt seit Jahren zur erfolgreichen Geschäftsstrategie. Rund 450 Wohn- und 22 Gewerbeeinheiten sind nach Firmenangaben aktuell im Portfolio. Bei den Kunden spielen die energetische Sanierung und Modernisierung eine Rolle. „Wir haben ein Modernisierungskonzept in Vorbereitung, das wir Mitte des Jahres vorlegen wollen“, sagt Berle. Gerade Kunden zwischen 30 und 50 Jahren setzten auf die digitalen Medien. Die App sei dabei von großem Wert. Video- und Chatberatung gebe es darüber hinaus.

Dass die Gesamtzahl der Kunden 2023 um 1386 unter der von 2022 lag, führt Staege auf die Einführung von Girokontoführungsgebühren zurück: „Viele hatten bei uns ein Zweitkonto, das im Zuge dessen aufgelöst wurde.“ Jetzt erwarte er aber stabile Zahlen. 2025 soll ein neues Girokontokonzept starten, das auch das Einrichten eines Tagesgeldkontos beinhaltet.

Als genossenschaftliche Bank hat die PSD 75 Prozent der Kunden als Mitglieder (63.568). 2023 feierte ihre Stiftung „Aufwind“, die junge Leute fördert, 20-jähriges Bestehen.