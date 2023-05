Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mordversuch an zwei Frauen – Mutter und Tochter – in einem Haus in der Wormser Landstraße, so lautet die Anklage gegen einen 28-Jährigen. Im Verfahren vor der 1. Großen Strafkammer am Landgericht Frankenthal berichtete am Mittwoch ein früh ausgerückter Polizist über die Lage am Tatort.

Am vorhergehenden Verhandlungstag hatte die ältere der beiden angegriffenen Frauen – die Mutter der damals 16-jährigen zweiten Verletzten – emotional, aber