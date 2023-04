Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Speyerer, der wegen Totschlags am Frankenthaler Schwurgericht angeklagt ist, hat nach Meinung eines Gutachters eine dissoziale Persönlichkeitsstruktur.

Totschlag – so lautet der Vorwurf gegen einen 34-jährigen Speyerer, über den seit mehreren Wochen am Landgericht Frankenthal verhandelt wird. Der Mann soll am 28. Februar einen Bekannten getötet