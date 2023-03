Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. September wird nach derzeitiger Planung ein Urteil erwartet in der seit 8. Juni laufenden Verhandlung vor einer Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal gegen einen 27-jährigen Speyerer. Er ist angeklagt, von Mai bis Oktober 2020 seine damalige Freundin, die mit ihm zusammengelebt hatte, in Speyer-Nord immer wieder misshandelt und verletzt zu haben.

In dem Verfahren geht es für den Angeklagten um sehr viel mehr als eine Haftstrafe, nämlich darum, ob er im Fall eines Schuldspruchs anschließend auf Dauer in Sicherungsverwahrung kommt.