Nein, kein Täufling wurde untergetaucht in den Steinhäuserwühlsee, obwohl die Vorstellung bei der Hitze durchaus ihren Reiz hatte. Die fünf protestantischen Kirchengemeinden von Speyer feierten am Samstagnachmittag gemeinsam ein großes Tauffest auf dem idyllisch am Seeufer gelegenen Thomashof.

Gefeiert wurde am See, nicht im See. „Da waren wir uns ganz schnell einig, dass das viel zu gefährlich gewesen wäre, schon gar mit den vielen Kindern“, berichteten Pfarrer