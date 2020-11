Die Musikalischen Abendandachten in den evangelischen Kirchen der Stadt gehen weiter. Ein neues Ensemble aus Profis und Sängern der Speyerer Kantorei wirkt dabei mit. LJO-Brass will auf jeden Fall an Silvester spielen.

Die Musikalischen Abendandachten in den evangelischen Kirchen der Stadt erfreuen sich – im Rahmen der möglichen Besucherzahlen guten Zuspruchs, auch gehen die Besucher – so versichert Bezirkskantor Robert Sattelberger – ausnahmslos diszipliniert mit allen erforderlichen Schutzmaßnahmen um. Er plant daher zuversichtlich bis ins neue Jahr.Ort der nächsten Abendmusik am 22. November ist die Christuskirche in Speyer-Nord. Noch einmal wird Simone Pepping-Sattelberger, Alt, mit Brahms „Vier Ernsten Gesängen“ aufwarten, diesmal von Robert Sattelberger an der Orgel begleitet, was sie gegenüber der Klavierfassung in eine andere Aura einbettet. Mit Brahms und einigen der elf Choralvorspiele, darunter auch der Schwanengesang „O Welt, ich muss Dich lassen“. Zum Abschluss kredenzt Robert Sattelberger Bearbeitungen von Chorälen aus dem Evangelischen Gesangbuch, so „So nimm denn meine Hände“. Das wiederum betrifft ein Lieblings-Sujet von Alt-Kirchenpräsident Eberhard Cherdron, der die Andacht als Liturg begleiten wird.

In einer Kammermusikfassung

Am Sonntag, 29. November, erster Advent, findet die Musikalische Abendandacht in der Dreifaltigkeitskirche statt. Lesen wird Henri Frank, Prädikant und ehemaliger Vorsitzender der Pfälzischen Landessynode. Wolfgang Werner an der (elektronischen) Orgel hat Werke unter anderem von Tschaikowski auf dem Programm.

Wie berichtet, wird es keine traditionelle Aufführung des Weihnachtsoratoriums geben, dafür eine Kammermusikfassung mit Solisten; Kantate I und Teile aus Kantate II am 6. Dezember in der Dreifaltigkeitskirche, im Rahmen der Musikalischen Abendandachten, liturgisch begleitet durch Eberhard Cherdron.

„Budenzauber und Puderzucker“

Am 12. Dezember um 17 Uhr dürfen kleine und große Zuhörer die Uraufführung des Orgel-Märchens „Budenzauber und Puderzucker“ verfolgen. Ausführende von und mit Simone Pepping und dem Organisten Andreas Schmidt, Hannover.

Der wird am Folgetag, 13. Dezember, gemeinsam mit der Gemeindediakonin Anja Bein die Musikalische Abendandacht in der Gedächtniskirche gestalten und spielt Werke von Bach und Reger, zum Beispiel Introduktion und Passacaglia d-Moll.

Zweimal wird zur Andacht am vieten Advent, 20. Dezember, geladen: um 16 und 18 Uhr. Unterm Titel „Adventsmusik im Kerzenschein“ werden Kirchenpräsident Christian Schad und Dekan Markus Jäckle als geistliche Begleiter durch das Programm leiten. Der musikalische Part, den ein Ensemble mit den Namen Cantus Coroniensis bestreiten wird, wird neben festlicher Trompetenmusik Werke durch die Epochen beinhalten, bis zu Hugo Distler und Ernst Pepping.

Neues Ensemble

Dieses Solisten-Ensemble unter Leitung von Sattelberger, hinter dem sich mit Anabelle Hund und Eva Landmesser, Sopran, Simone Pepping und Lilith Seubert, Alt, Daniel Schreiber und Joshua Weindel, Tenor, Thomas Herberich und Maximilian Wittmer, Bass, immer ein Profi mit einem Mitglied der Speyerer Kantorei verbirgt, wird auch am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, den Gottesdienst um 10 Uhr am selben Ort mitgestalten. Es predigt Kirchenpräsident Christian Schad, Dekan Markus Jäckle ist Liturg.

Zur Tradition zählt in Speyer das stets ausverkaufte Silvesterkonzert in der Gedächtniskirche, in diesem Jahr zum zweiten Mal mit LJO-Brass. Und auch das kommt – auf Grund der Begrenzung auf 250 Zuhörende – im Doppelpack daher, soll einmal um 19 und einmal um 21 Uhr erklingen. Darüber schwebt momentan noch das Damoklesschwert Corona bedingter Absage. Sollte das wirklich der Fall sein, werden Johannes Leiner und Felix Schauren, Trompeten, Jared Scott, Horn, Bruno Wipfler, Posaune, und Constantin Hartwig, Tuba, sich in zwei abendliche Gottesdienste mit einbringen, die – so verrät es Johannes Leiner – neue Arrangements zu Kompositionen von Bach, Richard Strauss, Edvard Grieg oder auch ein Jazz-Special versprechen.

„Halleluja“ von Händel

Und auch auf den traditionellen Abschluss, das „Halleluja“ von Händel, gemeinsam mit Robert Sattelberger an der Orgel, darf die Gemeinde sich dann freuen.

Die Musikalischen Abendandachten beginnen jeweils um 18 Uhr. Sollten die Silvester-Veranstaltungen als reguläre Konzerte stattfinden, wird es Karten zu 23 Euro bei der Touristen-Information Speyer und über www.reservix.de geben.