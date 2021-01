Neue Musikalische Abendandachten sind 2021 im protestantischen Kirchenbezirk vorgesehen. Schon eine erste am 10. Januar. Bezirkskantor Robert Sattelberger hat auch schon Pläne für Nach-Coronazeit. Sein besonderes Erlebnis an Heiligabend.

Es ist die aktuell wohl einzige Ankündigung einer Veranstaltung mit Live-Musik in der kommenden Woche in Speyer: die für Sonntag, 10. Januar, um 18 Uhr in der Gedächtniskirche vorgesehene Musikalische Abendandacht mit Bezirkskantor Eckhart Mayer aus Frankenthal an der Orgel und Lesungen von Pfarrerin Constanze Lotz. Damit soll die Mitte Mai gestartete und 2020 in Stadt und Umland bis zum vierten Advent laufende Reihe von Bezirkskantor Robert Sattelberger im neuen Jahr fortgesetzt werden.Natürlich ist das eine Ankündigung unter Vorbehalt der weiteren Entwicklungen in der Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Gottesdienste und anderen Veranstaltungen an der Gedächtniskirche.

„Seit Mai haben wir jeden Sonntagabend die musikalischen Andachten gemacht mit aufmerksamen Zuhörern und treuen Begleitern wie Willem Balk und Wolfgang Werner“, erinnert Kirchenmusikdirektor Sattelberger an die Anfänge des Projekts.

Musik von Suter und Jenkins

„Wegweiser waren eigentlich die Sonntage im Kirchenjahr mit ihren Psalmen, Lesungen und Liedern, ein wahrer Delikatessenladen. Ich war erstaunt, wie viel ich unbewusst wusste und kannte von 43 Jahren Organistendienst. Freude und Leid, Verzicht und Umkehr und über allem immer wieder die Vergänglichkeit des Lebens, diese Dinge möchte ich weitersingen und sagen. Und die Reihe hat sich von selbst finanziert. Auch nach Corona wird davon was bleiben.“ Außerdem hätten die Ausbildung von Organisten und Chorleitern im Mittelpunkt seiner Arbeit gestanden, mit viel mehr Zeit als sonst.

Und natürlich freut sich Sattelberger auf die Nach-Coronazeit. Mit der Speyerer Kantorei komme Suters „Lobgesang des heiligen Franz“ aufs Programm und im gesamten Kirchenbezirk ein moderneres Projekt, vielleicht die „Mass for Peace“ von Karl Jenkins. Er hofft dabei auf eine Wiederauferstehung der Kirchenchöre und Singkreise im Bezirk: „Wir haben tolle Chorleiter, aber der Altersdurchschnitt der Sänger ist halt hoch, wie immer muss man mancherorts vielleicht von vorne anfangen, aber wir haben mit unserer Literatur und den Inhalten viel zu bieten. Das ist die Basisarbeit, aus der wir alle kommen.“

Und was seine aktuellen persönlichen Pläne betrifft: „Orgel üben, am besten Regers fis-moll-Variationen, ein Lebenstraum.“

Die „Weihnachtsmuck“

Dann berichtet der Bezirkskantor noch von einer wundersamen Begebenheit in der Heiligen Nacht: „Seit bald 20 Jahren darf ich in der Gedächtniskirche Speyer Orgel spielen. In jedem Winter, wenn die Kirche dunkel und kalt ist, fliegt mir eine Fliege (ä „Muck“ uff pälzisch) aufs Notenpult. Aus Ekel und Mitleid habe ich immer darauf verzichtet, sie zu töten. Und mitten beim Vaterunser im Lichtergottesdienst am 24. Dezember flog sie wieder aufs Notenpult: „Ich bin mir fast sicher, es muss ein und dieselbe Fliege sein, ein Wunder, eine echte ,Weihnachtsmuck!’“

