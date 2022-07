In Zukunft gibt es in Speyer nur noch einen Schulkindergarten an der Zeppelinschule. Alle zwölf Plätze sind bereits belegt. Der Schulträgerausschuss hat sich einstimmig für den noch bestehenden zweiten Standort Woogbachschule ausgesprochen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes hat bereits anders entschieden.

Der Schulkindergarten-Standort Woogbachschule wird zum Schuljahresende – wie schon angekündigt – geschlossen. Begründet sei der Beschluss mit relativ geringer Belegung der zwei Schulkindergärten in den vergangenen Jahren, berichtet Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) vom „nachvollziehbaren ADD-Beschluss“, eine der Einrichtungen zu schließen. Diese sind Kindern vorbehalten, die altersbedingt schon eingeschult werden könnten, aber etwa wegen Entwicklungsverzögerungen oder Konzentrationsstörungen ein weiteres Schul-Vorbereitungsjahr benötigen.

Stadt und Ausschuss geht es um den künftigen Standort. Fünf der aktuell angemeldeten Kinder seien der Woogbachschule zugeordnet, erklärt Christian Seitleben, Leiter der städtischen Abteilung Schule und Sport. Die ADD habe die Entscheidung für den Standort Zeppelinschule „über unseren Kopf hinweg“ getroffen, kritisiert Kabs. Zudem sei Pandemie-bedingt mehr Bedarf in diesem Förderbereich zu erwarten, so die Bürgermeisterin. Erfahrungsgemäß erhöhe sich die Anzahl der Schulkindergarten-Kinder nach Abschluss aller Eignungsuntersuchungen und auf Empfehlung der Klassenleiter im ersten Schuljahr.

13 Kinder brauchen Förderung

Aktuell liegen dem Schulamt demnach 13 Gutachten vor, die eine gezielte Förderung noch nicht schulfähiger Sechsjähriger nahelegen. „Wer nicht im Schulkindergarten aufgenommen werden kann, wird regulär in der ersten Klasse eingeschult“, erklärt Karina Kauf, Leiterin der Grundschule im Vogelgesang, die Regel.

Elke Steppe, Leiterin der Siedlungsgrundschule, bezeichnet den Schulkindergarten als „Auslaufmodell“. Ab 2026 sollten nach Plänen des Landes möglichst alle altersgerecht eingeschult werden. Bisher in den Schulkindergarten zurückgestellte Kinder sollten dann die zweite Grundschulklasse wiederholen können, um Wissenslücken zu schließen. Sie erwarte von dem Protest des Speyerer Ausschusses kein Umdenken der ADD, so Kabs. „Aber es ist ein starkes Zeichen dafür, wie wichtig Stadt und Gremium ein guter Start aller Kinder ins Schulleben ist.“