Protest gegen Abschaffung der Sendung „SWR2 Geistliche Musik“: Auch Verantwortliche für Kirchenmusik in Landeskirche und Bistum gehören zu den Unterzeichnern eines kritischen Briefs an SWR-Intendant Kai Gniffke.

Mehr als 50 Kunstschaffende und Kirchenmusiker aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland protestieren gegen die geplante Abschaffung der Sendung „SWR2 Geistliche Musik“. Das Format am Samstagabend solle Krimihörspielen weichen, teilten die Evangelischen Landeskirchen in der Pfalz, Baden und Württemberg am Freitag gemeinsam mit.

Prominente Unterzeichner eines kritischen Briefs an SWR-Intendant Kai Gniffke sind unter anderen Hans-Christoph Rademann, Leiter der Internationalen Bachakademie Stuttgart, Wolfgang Rihm, Komponist aus Karlsruhe, der aus Ludwigshafen stammenden Dirigent Frieder Bernius, die in Landau geborene Komponistin Charlotte Seither sowie Helmuth Rilling, Dirigent und Gründer der Bachakademie Stuttgart.

Fundament unserer Musik

Auch Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald sowie der Dezernent für Kirchenmusik der Landeskirche, Oberkirchenrat Manfred Sutter, unterstützen den Protest. Weitere Unterzeichner aus evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern sind der rheinische Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Cyganek, Landeskirchenmusikdirektorin Christa Kirschbaum von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, der Speyerer Domorganist Markus Eichenlaub, die früher am Dom tätige Organistin Elke Voelker, der frühere Landauer Stiftskantor Stefan Viegelan sowie die Diözesankirchenmusikdirektoren Manfred Degen (Speyer), Lutz Brenner (Mainz) und Andreas Großmann (Limburg).

Geistliche Musik sei Fundament und lebendiger Bestandteil des kulturellen Lebens und Welterbes, heißt es in dem Schreiben. Sie gehöre weder nur zur Alten Musik noch sei sie nur für Kirche oder eine kirchlich geprägte Hörerschaft von Bedeutung. „Denn geistliche und religiöse Musik beschäftigt sich mit existenziellen Fragen. Diese werden in den musikalischen Traditionen in der Christenheit, im Judentum und in anderen Religionen künstlerisch aufgegriffen. Hinzugetreten sind längst moderne Stilistiken in der Kirchenmusik sowie eine produktive interreligiöse Musikszene“, heißt es in dem Brief.

Wider den Auftrag des Rundfunks

Eine Abschaffung der Sendung stehe in einem deutlichen Missverhältnis zur hohen kulturellen Bedeutung der geistlichen Musik und zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. „Durch die Aufgabe des traditionellen Sendeplatzes werden Hörerinnen und Hörer diesem für die Gesellschaft wichtigen und von ihnen geschätzten Repertoire nicht mehr begegnen können. Es wird aus dem Blick und in Vergessenheit geraten“, so die Unterzeichner des Protests. Ein Wegfall beträfe zudem Künstler aus dem Sendegebiet massiv.