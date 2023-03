Unter dem Titel „Im Puls“ halten Persönlichkeiten aus Politik und Kirche in diesem Jahr Fastenpredigten im Speyerer Dom. Am Donnerstag, 9. März, ist dafür laut Bistum der ehemalige Bundestagspräsident und Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert (CDU), Ehrengast. Die frühere Bundesministerin und ehemalige deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl, Annette Schavan (CDU), spricht am 16. März in der romanischen Kathedrale. Zum Abschluss der vom Domkapitel initiierten Reihe predigt am 23. März der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann als „Hausherr“ im Dom. Sie steht unter dem Thema „Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst?“ (Psalm 8,5). Die einstündigen Fastenpredigten beginnen jeweils um 19.30 Uhr und werden musikalisch von Domorganist Markus Eichenlaub gestaltet. Fastenpredigten haben in der katholischen Kirche eine jahrhundertelange Tradition.