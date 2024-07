Die lange ersehnte Sanierung des gemeinsamen Pausenhofs am Doppelgymnasium soll noch im Juli beginnen. Es ist die größte Baumaßnahme, die die Stadt Speyer als Schulträger in den Sommerferien anpackt.

Zwischen Hans-Purrmann- und Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium sollen neue Aufenthaltsbereiche geschaffen, Sitzelemente hinzukommen und das Pflaster ausgetauscht werden. Mit dem Umbau des Schulhofs soll auch die Anfahrt für die Feuerwehr im Brandfall erleichtert werden. „Die Bauarbeiten beginnen Ende Juli 2024 und werden voraussichtlich bis Frühjahr 2025 andauern“, teilt Stadt-Sprecherin Annika Roth auf Anfrage mit. Die Kosten seien mit rund 1,28 Millionen Euro brutto veranschlagt.

An weiteren Schulen und Kitas stehen in den Ferien Projekte der städtischen Grünflächenplanung an. In der Kita Wola in der Wormser Landstraße wird laut Stadt die Wasserspielanlage repariert (10.000 Euro). Je ein Sonnensegel erhalten die Kitas Pünktchen und Seekätzchen (22.800 Euro).

Pläne für nach den Ferien

Nach den Sommerferien soll die Außenanlage der neuen Kita Regenbogen angepackt werden. Für die bisher im Ginsterweg ansässige Einrichtung entsteht derzeit ein Neubau im Kastanienweg. Der Regenbogen-Umzug könnte nach bisherigen Angaben der Stadt im Januar 2025 erfolgen.

Eine Baustelle ist laut Roth schon für die Herbstferien angesetzt: Dann sollen ein Bereich vor dem Gymnasium am Kaiserdom entsiegelt werden Sitzauflagen auf den Steinstufen angebracht werden. Dafür wird mit Kosten von 38.000 Euro gerechnet.