Vor eineinhalb Jahren hat Christina Werling ihre Arbeit im städtischen Seniorenbüro aufgenommen. Werling hat das lange brach gelegene Projekt Nachbarschaftshilfe neu konzipiert und den ehrenamtlichen Besuchs- und Begleitdienst professionalisiert.

Inzwischen unterstützen 33 Helfer derzeit 24 Speyerer Senioren bei der Bewältigung ihres Alltags. Einsamkeit im Alter sei ein großes Thema, betont sie. Nach erfolgter Schulung zur Vorbereitung auf das Ehrenamt betreuen die Helfer demnach bis zu drei Senioren, die in der Nähe wohnen. „Es ist gut, einen Nachbarn um sich zu haben“, erklärt sie ihr Konzept, das Teilhabe ermöglichen und aus der Isolation herausholen soll. „Das Wichtigste sind Gespräche“, beschreibt das, was die Ehrenamtlichen beitragen. So begleiten sie Senioren zum Einkauf, Arzt oder zu Veranstaltungen, gehen mit ihnen spazieren, holen die Post aus dem Briefkasten oder entlasten pflegende Angehörige stundenweise.

„Das Angebot wird sehr gut angenommen“, berichtet Werling von aktuell etwa 15 Senioren, die auf Nachbarschaftshelfer warten.

Sieben Euro Aufwandsentschädigung erhalten die Ehrenamtlichen nach Auskunft Werlings für ihren Einsatz in der Nachbarschaft. Abgerechnet wird bei Personen mit Pflegegrad mit der Pflegekasse. Bisher sei die Bezahlung schwierig geworden, wenn kein Pflegegrad vorliege und die Senioren die Entschädigung nicht selbst leisten könnten, sagt Werling.

Dafür hat die 27-Jährige jetzt eine Lösung gefunden. Das Projekt wurde jetzt mit dem mit 1000 Euro dotieren AOK-Förderpreis „Gesunde Nachbarschaften“ ausgezeichnet. Das Geld soll diese Lücke schließen.

Für Werling ist dieser Erfolg noch längst nicht das endgültige Ziel. „Ich möchte die Nachbarschaftshilfe auf das ganze Stadtgebiet ausdehnen“, sagt sie. Der Bedarf sei da, Senioren und ihre Angehörigen seien immer mehr auf Unterstützung angewiesen. Deshalb plant Werling weitere Ehrenamts-Schulungen im März, Mai, September und November. Fünf Kurse sind bereits abgeschlossen. Sie glaubt fest daran, dass ihr Konzept viele Speyerer überzeugt. „Der Einsatz kostet nur ein wenig Zeit“, macht sie deutlich, wie gering der Aufwand für so viel Dankbarkeit und neue Lebensfreude der Senioren ist. Inzwischen hat Werling das erste von regelmäßigen weiteren vorgesehenen Zusammentreffen der Ehrenamtlichen organisiert. „Kennenlernen und Austausch tun gut“, betont sie.

Kontakt

Wer Lust auf neue Nachbarn hat, kann sich telefonisch unter 06232 142665 oder per E-Mail über christina.werling@stadt-speyer.de bei Koordinatorin Christina Werling im Seniorenbüro melden.