Es sind Ferien und damit die Zeit für die RHEINPFALZ-Sommer-Interviews. In diesem Jahr geht Ellen Korelus-Bruder dahin, wo Speyerer fröhlich sind und feiern. Am Freitag hat sie kurz vor Beginn des Open-Air-Kinofestivals der Filmklappe ganz zufällig Hans-Jürgen Huber (58) im Rathaus-Innenhof getroffen.

Herr Huber, Entspannung sieht anders aus. Was macht Sie nervös?

In eineinhalb Stunden geht es los mit dem fünften Open-Air-Kino. Eigentlich kann nichts mehr schiefgehen, aber Sie wissen ja: Es gibt nichts, was es nicht gibt.

Sie sind also kein Besucher?

Nein, ich gehöre zum Organisationsteam und bin als Vorsitzender der Filmklappe verantwortlich. Gut, dass ich nicht alleine bin.

Dass Sie wichtig sind, hätte ich auch gleich an Ihrem T-Shirt erkennen können. Also sind Sie Cineast mit jeder Menge Verantwortung?

So könnte man es sagen. Filmliebhaber mit großer Leidenschaft für die Filmklappe auf jeden Fall.

Wie sind Sie denn dazu gekommen?

Alles hat vor knapp 30 Jahren begonnen, als ich zum allerersten Mal in Speyer war. Damals hat die Filmklappe ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Das Projekt hat mich fasziniert, ich bin hängengeblieben und hergezogen.

Wo kommen Sie her?

Geboren bin ich in Göttingen, in Flensburg habe ich viele Jahre verbracht, beruflich hat es mich dann in den Südwesten gezogen, zunächst nach Bruchsal.

Was machen Sie beruflich?

Ich bin Ingenieur.

Lässt Ihnen der Job genügend Zeit für das Hobby?

Geht schon. Allerdings kosten die Vorbereitungen für unsere Veranstaltungen alle zwei Wochen viel Zeit. Das Film-Programm beginnt in drei Wochen. Es gibt so viel zu tun, dass es sogar schwer ist, in Urlaub zu fahren. So oft wie möglich bin ich beim Nordic Walking im Pfälzerwald anzutreffen.

Keine Reisen in diesem Sommer?

Doch. Eine Woche Borkum liegt gerade hinter mir. Eine weitere Urlaubswoche startet nach dem Festival – natürlich wieder in den Norden. Da lande ich irgendwie immer. Aber erst muss heute und morgen alles gutgehen.

Warum beginnt der Film so spät am Abend?

Uns steht keine Idealausstattung zur Verfügung. Deshalb können wir mit „A la Carte“ erst anfangen, wenn es richtig dunkel ist. Ganz stimmt das mit der edlen Filmausrüstung nicht: Unsere nagelneue, doppelt so große Leinwand wie die bisherige feiert Premiere.

Bis es heißt „Film ab“ gibt es ja – wenn auch kein Popcorn - noch Speisen und Getränke für die Besucher. Wer hilft?

Filmklappen-Mitglieder und inzwischen auch mein Sohn. Früh übt sich …

Wie steht es mit Anti-Brumm-Vorrat?

Schnaken waren bisher noch nie ein Problem, deshalb haben wir in dieser Hinsicht nicht vorgesorgt. Genauso hoffen wir auf gutes Wetter. Wenn es regnet, ist das Gift für unseren Beamer. Deshalb müssen wir dann in den Alten Stadtsaal umziehen. Ich hoffe das Beste, dass am Samstag wettermäßig auch „Alles in bester Ordnung“, unser zweiter Filmtitel, ist. Jetzt muss ich aber weiter. Wir sehen uns, wenn es dunkel ist.