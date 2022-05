Der Kultursommer Schwegenheim 2022, den die Protestantische Kirchengemeinde veranstaltet, bietet nach zwei Jahren Corona-Zwangspause in fünf Veranstaltungen von Mai bis Oktober eine aparte Programmpalette jenseits ausgetretener Pfade.

Mit einem außergewöhnlich vielgestaltigen Programm bei fünf Veranstaltungen wartet der „Kultursommer Schwegenheim“ nach zweimaliger Corona-bedingter Abstinenz in seinem dritten Zyklus auf. Start ist am 21. Mai mit einem „Dunkel-romantischen Abend“, den die Neoklassik-Band „Persephone“ gestaltet.

Seit zwei Jahrzehnten bespielt die Kultband um die Sängerin Sonja Krausdorfer mit ihren melancholisch bis kraftvoll herausfordernden Specials Bühnen auch jenseits der Landesgrenzen. Begleitet von Klavier, Streichern und Percussion geht es um Menschliches schlechthin; Liebe und Wahnsinn, emotionsgeladen, zuweilen auch lyrisch abgeklärt.

Dieses Konzert verzichtet auf Eintrittspreise, bittet stattdessen um Spenden zu Gunsten von „Save the children e.V.“ zur Unterstützung ukrainischer Familien.

Dialog zu Dritt

Unter dem Titel „Dialogue á trois“ erwartet die Besucher am 11. Juni ein Kammermusikabend im Kontext von Literatur. Dabei zelebrieren Michael Sieg, Englischhorn, und Angelika Merkle, Klavier, Bearbeitungen von Opernarien, Liedern, Tangos und auch einige Originalkompositionen. Als rein verbalen Gegenpart rezitiert Stefanie Köhler, Professorin für Sprecherziehung an der Musikhochschule Frankfurt, Texte unter anderem von Kurt Schwitters und Joseph von Eichendorff zu den musikalischen Werken von Astor Piazolla, Robert Schumann und Erwin Schulhoff.

In die mittelalterliche Balladen-Erzählung der fahrenden Sänger entführt der Abend mit „An Erminig“ und ihrem Programm „Plomadeg“ am 16. Juli. Lieder aus dem keltisch-bretonischen Kulturkreis erzählen Heiteres, Trauriges, Skurriles und Tragisches – Begebenheiten um die bretonische Landbevölkerung, die ihre Manifestation in der Mund-zu-Mund-Überlieferung fanden, lange vor dem Auftauchen neuzeitlicher Medien. Eine unterhaltsame Zeitreise ins ländliche Dasein der Vorfahren unseres Nachbarlandes.

Der neue Tango

Tangos von Astor Piazzolla stehen im Zentrum des Konzerts am 18. September mit den Solisten Rebecca Ferrell-Henrich, Violoncello, und Claudia Rösner, Klavier – leidenschaftliche Rhythmen und Melodien, bearbeitet für die beiden klassischen Duo-Instrumente; Musik zudem, die ihren Ursprung nahm in den Spelunken und Hafenkneipen von Buenos Aires und es bis in die bedeutenden Konzertsäle der Welt schaffte. Mit dem „Tango Nuevo“ revolutionierte der argentinische Komponist Astor Piazzolla die ureigene Tradition des südamerikanischen Kult-Genres.

Das Abschluss-Konzert am 8. Oktober bietet dem Projektchor „ProChoRo“ unter der Leitung von Christiane Schmidt ein würdiges Podium zum zehnjährigen Bestehen. Der „Abend mit Johann Sebastian Bach“ präsentiert unter anderem dessen fünfstimmige Motette „Jesu, meine Freude“, flankiert von Choral- und Kantaten-Sätzen des Thomaskantors – ein Chorrezital, das den dritten Kultursommer Schwegenheim mit einem geistlichen Akzent zum Abschluss bringt.

Info

Ort für alle Veranstaltungen ist die Protestantische Kirche, Beginn jeweils um 19 Uhr, mit Ausnahme des Schlusskonzerts, das bereits um 18 Uhr startet. Karten zu zehn (ermäßigt fünf) Euro gibt es jeweils an der Abendkasse. Ein Abo für den gesamten Zyklus kostet 35 Euro, wer 45 Euro zahlt, erhält beim vorgelagerten Sektausschank im Pfarrgarten zusätzlich ein Freigetränk und einen reservierten Platz in der Kirche. www.kultursommer-schwegenheim.de