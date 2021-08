Von 18. September bis zum 2. Oktober sind die Internationalen Musiktagen Dom zu Speyer. „Himmlisches Jerusalem. 40 Jahre UNESCO Weltkulturerbe Dom zu Speyer“ ist in diesem Jahr das Thema.

„Zwischen 1024 und 1030 wurde mit dem Bau des Speyerer

Domes begonnen. Er sollte ein Abbild des himmlischen

Jerusalems sein. Seine Entstehung verdankt der Dom zu

Speyer dem salischen Kaiser Konrad II. Dieser verfolgte

nach seiner Wahl zum König das ehrgeizige Ziel, die größte

Kirche seiner Epoche zu errichten. 1061 wurde die größte

Kirche der damaligen Welt feierlich geweiht. Heute ist der

Speyerer Dom die größte romanische Kirche der Welt. 1981 wurde der imposante Kirchenbau in die UNESCOWelterbeliste

aufgenommen. Dies ist Grund genug, die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer 2021 dem Dom selbst zu widmen und eine musikalische Annäherung an diesen einzigartigen Bau zu wagen“: Das schreibt Domkapellmeister Markus Melchiori als künstlerischer Leiter des Festivals zur Programmidee.

Die Eröffnungskonzerte sind am Samstag, 18. September, 18 Uhr und 20 Uhr, im Dom. Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem d-Moll KV 626 erklingt - auch im Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie. Solisten sind Martina Nawrath, Sopran, Bettina Ranch, Alt, Christian Dietz, Tenor und Manfred Bittner, Bass. Es singt der Domchor Speyer. Das Barockorchester L’arpa festante spielt. Markus Melchiori dirigiert.

Messiaen in der Krypta

Am Sonntag, 19. September, 20 Uhr, erklingt in der Dom-Krypta Olivier Messiaens Zyklus Vision de l’Amen mit hristine und Stephan Rahn, Klavier.

Am Dienstag, 21. September, 21 Uhr, ist in der Klosterkirche St. Magdalena die erste Nachtmusik mit Bachs Suite Nr. 6 D-Dur für Violoncello solo BWV 1012. Es spielt Peter Tilling, Violoncello.

Am Donnerstag, 23. September, 20 Uhr, kommen zwei Weltstars der Alten Musik nach Speyer, deren erfolgreiche und prägende Zusammenarbeit schon über 40 Jahre währt: der Bariton Klaus Mertens und der Organist, Cembalist, Dirigent und Präsident des Leipziger Bacharchivs Ton Koopman. „Bist du bei mir…!“ heißt ihr programm mit Werken von Bach, Georg Böhm, Gottfried Stölzel und anderen.

Musik des Mittelalters

Am Freitag, 24. September, folgt um 20 Uhr in der Dom-Krypta Musik des Mittelalters bei „Sancte Martir Domini Olave“, der musikalischen Verehrung des Heiligen Olav in Fragmenten des 13. Jahrhunderts mit dem Ensemble Archaica, Berlin. Dieses Konzert findet in Kooperation mit dem Kultursommer Rheinland-Pfalz und der Reihe „Via Mediaeval“ statt.

Am Samstag, 25. September, 20 Uhr, ist wieder in der Dom-Krypta Kammermusik von Olivier Messiaen zu hören. Sein Quatuor pour la fin du temps (Quartett vom Ende der Zeiten) schrieb der französische Komponist in einem Kriegsgefangenenlager bei Görlitz. In Speyer spielt das Ensemble risonanze erranti.

Moderne Violinmusik

Am Dienstag, 28. September, 21 Uhr, ist in der Klosterkirche St. Magdalena die zweite Nachtmusik. Bachs Cellosuite Nr. 5 c-Moll in einer Fassung für Violine solo BWV 1011 und Tamara Ibragimowas Azerbajcan noyabr 2020 für Violine solo spielt Daniel Spektor, Barockvioline.

Am Donnerstag, 30. September, 20 Uhr, erklingen in der Kirche des Priesterseminars unter dem Motto „Der Herr ist mein Hirt“ romantische Psalmvertonungen für Singstimme und Orgel. Klaus Mertens, Bariton, und Domorganist Markus Eichenlaub, Orgel, bringen Stücke aus ihrer neuen CD.

Am Freitag, 1. Oktober, 20 Uhr, ist im Dom ein Orgelkonzert mit Louis Viernes Sinfonie a-Moll, der Erstaufführung der Transkription der Orchestersymphonie für Orgel, mit David Briggs, Orgel. Dieses Konzert, das schon 2020 geplant war, wird als Livestream über die Kanäle der Dommusik Speyer gesendet.

Die „Auferstehungssymphonie“

Das Abschlusskonzert ist am Samstag, 2. Oktober, 20 Uhr, im Dom. Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 2 c-Moll, die „Auferstehungssymphonie“ erklingt mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, dem Domchor Speyer und Gästen. Michael Francis dirigiert.

Karten

Dom-Info, Domplatz 1b, Speyer, Tourist-Information der Stadt Speyer, Maximilianstraße 13, Speyer, bei allen ReserviX-Vorverkaufsstellen bundesweit, www.reservix.de, telefonisch 01806 700733, RHEINPFALZ-Ticket-Service. Telefon 0631 3701-6618, mailto: ticketservice@rheinpfalz.de.