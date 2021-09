Neben dem Auftritt von „Suchtpotenzial“ am Samstag um 20 Uhr im Alten Stadtsaal gibt es beim Speyerer „Kulturbeutel“-Festival am Wochenende mehr Programm. Dabei ist ein Stück als Film und Theateraufführung zu sehen.

Um 20 Uhr beginnt am Freitag, 1. Oktober, bei freiem Eintritt das Nachtcafé. „The Beat – Men featurung Catalina Olea“ bieten Michael Retschler, Christoph Stadler, Jon Diven und Daniel Fleischmann. Morgen um 22.30 Uhr gibt es im Nachtcafé Salonmusik mit Takako (Klavier) und Hiroaki Furukawa (Violine).

Am Samstag, 2. Oktober, um 15 Uhr spielt das Speyerer Kinder- und Jugendtheater seine Produktion für Menschen ab drei Jahren „Himmel und Hände“ von Carsten Brandau.

Der Sonntag, 3. Oktober, bringt als weitere Familienvorstellung um 15 Uhr einen der großen Klassiker im Programm des Kinder- und Jugendtheaters mit dem „Toasterdrachen“, in dem Theaterleiter Matthias Folz als Prof. Dr. Albert Schimauski auftritt.

Schwerpunkt am Sonntag ist das Stück „Name: Sophie Scholl“ von Rike Reiniger für Menschen ab 15 Jahren in der Regie von Matthias Hirsch und mit Aliki Hirsch. Nach der mehrfach verschobenen Premiere kann das Stück nun endlich live gespielt werden, so am Sonntag Abend um 20 Uhr. Es wurde zwischenzeitlich aber auch eine Filmversion aufgenommen. Dieser Film wird am 3. Oktober um 11 Uhr nun erstmals öffentlich gezeigt.

Am 4. und 5. Oktober sind vormittags Schulvorstellungen von „Name: Sophie Scholl“. Nur mit Voranmeldung unter 06232 2890750.

Am Montag, 4. Oktober, um 20 Uhr ist ein „Bürger*innenrat“ von Inspeyered (info unter www.inspeyered.de).

Infos unter www.theater-speyer.de.