Das geplante Weihnachtsoratorium und das bekannte Adventskonzert der Speyerer Kantorei finden in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise statt. Dafür aber gibt es weitere Musikalische Abendandachten in den evangelischen Kirchen der Stadt. Es gibt auch Programm für Kinder.

An die Stelle einer Aufführung der ersten drei Teile des Weihnachtsoratoriums von Bach mit der Speyerer Kantorei, die am zweiten Adventswochenende geplant war, tritt am zweiten Adventssonntag, 6. Dezember, um 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche eine Musikalische Andacht mit Ausschnitten aus dem Werk. Es singen Eva Landmesser, Sopran, Simone Pepping, Alt, Daniel Schreiber, Tenor, und Thomas Herberich, Bass. Jon Diven (Violone) und Robert Sattelberger (Truhenorgel) spielen den instrumentalen Part. Die geistliche Begleitung übernimmt Kirchenpräsident in Ruhe Eberhard Cherdron.

Tradition hat in der Musik an der Speyerer Gedächtniskirche die „Adventsmusik im Kerzenschein“ am vierten Advent, bei der auch 2019 die Kirche randvoll besetzt war. Für die stornierten Adventskonzerte am vierten Advent, 20. Dezember, finden nun heuer in der Gedächtniskirche um 16 Uhr und 18 Uhr zwei musikalische Andachten unter diesem Titel statt. Die geistliche Begleitung übernehmen Kirchenpräsident Christian Schad und Dekan Markus Jäckle. Es singt das Ensemble „Cantus Coroniensis“ , bestehend aus namhaften Solisten, Werke alter Meister bis Distler und Pepping, ergänzt durch festliche Trompetenmusik.

Silvesterkonzert noch unter Vorbehalt

Über dem ebenfalls traditionellen und stark nachgefragten Silvesterkonzert schwebt ebenfalls die Absage, die Musiker von LJO-Brass erklärten sich aber bereit, an diesem Abend auch „nur“ für einen oder zwei Gottesdienste zu spielen. Geplant sind eigentlich am Donnerstag, 31. Dezember, 19 und 21 Uhr, in der Gedächtniskirche Speyer zwei „Große Silvesterkonzerts“ mit LJO-Brass und Robert Sattelberger an der Orgel. Karten zu 23 Euro gibt es nur über Vorverkauf bei http://www.reservix.de oder in der TouristInformation Speyer.

Es gelten für alle Veranstaltungen die üblichen Coronaregeln.

Weiter geplant sind im Dezember an der Gedächtniskirche am Samstag, 12. Dezember, 17 Uhr, Orgelmusik für Kinder (und Große) mit der Uraufführung des Orgelmärchens „Budenzauber mit Puderzucker“ von Simone Pepping und Andreas Schmidt (Dauer 30 Minuten). Der Eintritt ist frei.

Am dritten Adventssonntag, 13. Dezember, um 18 Uhr spielt in der Gedächtniskirche Speyer bei der Musikalischen Abendandacht Andreas Schmidt (Hannover) an der Orgel unter anderem Werke von Bach und Max Reger (Introduktion und Passacaglia d-moll). Die Lesungen übernimmt Gemeindediakonin Anja Bein.

Ensemble „Cantus Coroniensis“ singt

Am ersten Weihnachtsfeiertag, Freitag, 25. Dezember, 10 Uhr, singt in der Gedächtniskirche im Festgottesdienst das Ensemble „Cantus Coroniensis“ unter Sattelberger. Liturgie: Dekan Markus Jäckle. Es predigt Kirchenpräsident Christian Schad.

Am Sonntag, 17. Januar, um 15 und 17 Uhr plant in der Dreifaltigkeitskirche die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz zum Auftakt ihres Jubiläumsjahrs zum 70-jährigen Bestehen unter Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald auch ein „Best of“ aus Bachs Weihnachtsoratorium mit prominenten Solisten und der Cappella Sagittariana Dresden. Zunächst war eine Aufführung aller sechs Teile vorgesehen.