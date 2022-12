Wegen eines „sehr hohen Krankenstandes im Team Abfallentsorgung“ könne es in dieser Woche zu Verzögerungen bei der Abfuhr aller Abfallfraktionen kommen, teilten die Stadtwerke Speyer (SWS) mit. Beim Glas muss die Donnerstagstour komplett auf den Donnerstag kommender Woche, 15. Dezember, verlegt werden. Bereits bereitgelegte Glassäcke sollten wieder ins Haus geholt werden, empfehlen die SWS, „um die öffentliche Ordnung und Sicherheit nicht zu gefährden“. Sie würden dann einmalig in der Restmüllwoche in einer Extratour abgeholt.