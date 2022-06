[aktualisiert, 18.25 Uhr] Der Bahnhof Speyer ist am Dienstag um 15.51 Uhr gesperrt und in den acht folgenden Minuten evakuiert worden. Das teilte die Feuerwehr Speyer auf Anfrage mit. Der Zugverkehr war zeitweise eingestellt. Grund war ein Leck an einem Kesselwagen, der auf Gleis 5 abgestellt war, so die Feuerwehr. Dieser sei mit Ottokraftstoff befüllt gewesen und aus einer Öffnung sei zischend Überdruck entwichen, so Thomas Tremmel, Sprecher der Wehr. Diese war mit zehn Fahrzeugen und 38 Personen vor Ort, zudem Polizei und das Notfallmanagement der Bahn.

„Es gab keinen Produktaustritt und keine erhöhten Messwerte im Umfeld, also keine Gefahr für Mensch und Umwelt“, sagte Tremmel nach Abschluss des Einsatzes um 17.31 Uhr. Die Feuerwehr habe das betroffene Absperrventil weiter öffnen und somit den Druck kontrolliert abbauen können. Der Waggon sei zurück zu einem Tanklager in Speyer-Süd geschleppt worden, um den Inhalt umfüllen zu können. Nach Einschätzung der Feuerwehr könnte der Überdruck wegen der Hitze in Verbindung mit einem technischen Defekt zustande gekommen sein. Näheres müsse die Polizei ermitteln. Der Bahnverkehr war laut Bahn fast zwei Stunden unterbrochen. Nach dem Einsatz lief er mit Verzögerungen wieder an.