Die Firma Pro Optik hat sich als weiteres Optik-Fachgeschäft in Speyer niedergelassen. Hörakustik soll als Zweig hinzukommen.

Das Unternehmen aus Wendlingen am Neckar hat in Speyer nach einem Umbau die Geschäftsräume in der Maximilianstraße 42 übernommen, in der bis zu ihrer Insolvenz die Modekette Orsay verkauft hatte. Angeboten werden seit der vorigen Woche von zwei Mitarbeitern auf zwei Stockwerken Qualitätsgläser, Kontaktlinsen sowie Markenbrillen. In Kürze sollen Hörgeräte aller Art hinzukommen. Pro Optik bezeichnet sich als mit mehr als 180 Filialen Deutschlands drittgrößte Optikerkette.

Der Speyerer Standort ist nach Unternehmensmitteilung von 9 bis 19 Uhr geöffnet, samstags bis 18 Uhr. Geleitet werde er auch vom auch für Pro Optik in Schwetzingen zuständigen Geschäftsführer Matthias Fillip. Sobald ein Hörakustikmeister eingestellt sei, komme auch dieser Bereich in Speyer hinzu. Eröffnungsangebote gelten laut Pro Optik für die Monate Juni und Juli. Für Optikerkunden bedeutete das etwa 33 Prozent Rabatt auf neue Brillen mit bestimmten Gläsern. Pro Optik hat öffentlich einen weiteren Zuwachs um 100 neue Fachgeschäfte bis 2025 ausgerufen. Für das Jahr 2021 wird der Umsatz mit 144 Millionen Euro beziffert.